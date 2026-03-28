Per Dodó solo un fastidio muscolare, non dovrebbe essere nulla di grave ma si aspettano gli esami

Nel corso dell’allenamento odierno al Viola Park, nel corso di un’esercitazione a metà campo, Dodò si è fermato dopo uno scatto ed ha tenuto tutto il pubblico del Viola Park con il fiato sospeso prima di uscire dal campo con i preparatori. Per lui un fastidio muscolare e da quanto raccolto non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave e serio. Naturalmente ci saranno degli esami ad inizio settimana che chiariranno l’entità dell’infortunio ma il pericolo di un lungo stop dovrebbe essere scongiurato.