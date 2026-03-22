Nazione: “Franchi da record! Circa 22 mila spettatori per Fiorentina-Inter”

La cornice di pubblico sarà quella delle grandi occasioni. Quelle serate di cui Firenze ha bisogno e che conosce bene. Il Franchi di certo farà la sua parte per provare a spingere i ragazzi di Vanoli contro l’Inter, che arriva a Firenze in un momento non esaltante. Di contro la Fiorentina ci proverà. Via le ansie di scontri salvezza da vincere a ogni costo, i tre punti di Cremona e l’approdo ai quarti di Conference hanno riportato un briciolo di entusiasmo all’interno di una stagione complicata. E su quello farà leva Vanoli. Partita che si prepara da sola dal punto di vista delle motivazioni. Anche grazie a uno stadio pieno, di fatto esaurito.

L’ultimo aggiornamento della biglietteria parla di circa 22mila spettatori attesi sugli spalti, vacilla dunque il record stagionale di 22.346 dello scorso novembre in occasione della partita contro la Juventus, con una domenica intera ancora a disposizione per acquistare il tagliando. E per provare tutti insieme a vivere un sogno. Inter favorita, certo. Ma quante volte la Fiorentina e la sua gente hanno sovvertito i pronostici? Lo scrive La Nazione.