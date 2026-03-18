18 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sky Sport rivela: “Lautaro ancora lavoro differenziato. Recuperati Çalhanoğlu e Bastoni, assente Mkhitaryan“

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Sky Sport rivela: “Lautaro ancora lavoro differenziato. Recuperati Çalhanoğlu e Bastoni, assente Mkhitaryan“

Redazione

18 Marzo · 16:41

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 16:41

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Secondo quanto riportato da Sky Sport,  l’Inter in vista della sfida contro la Fiorentina recupera due elementi importanti: Bastoni e Çalhanoğlu sono tornati ad allenarsi con il gruppo e saranno a disposizione per la partita. Situazione diversa invece per Lautaro Martínez. L’attaccante argentino non è ancora al meglio e continua a svolgere un lavoro differenziato. La sua presenza resta incerta: al momento sembra più probabile un’eventuale partenza dalla panchina piuttosto che un impiego dal primo minuto.
Non arrivano invece segnali positivi per Mkhitaryan, che non ha ancora recuperato e dovrebbe quindi saltare la gara.

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