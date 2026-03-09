9 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:20

Inter, infortunio per Çalhanoğlu: risentimento muscolare. Il turco è in dubbio per Fiorentina-Inter

News

News

Redazione

9 Marzo · 15:02

Aggiornamento: 9 Marzo 2026 · 15:02

#FiorentinaInter

di

Risentimento muscolare per Çalhanoğlu: il centrocampista è in dubbio per la sfida contro la Fiorentina al Franchi di domenica 22 marzo

Il centrocampista nerazzurro Hakan Çalhanoğlu, assente ieri nel derby di Milano contro il Milan, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali che hanno chiarito la natura del problema fisico. Lo ha comunicato ufficialmente l’Inter con una nota diffusa in mattinata: “Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”. Il regista turco non aveva preso parte al derby contro il Milan e gli esami hanno confermato un problema muscolare che, seppur definito lieve, dovrà essere monitorato dallo staff medico nerazzurro nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il turco salterà Inter-Atalanta e la sua presenza resta quindi in dubbio per la sfida di domenica 22 marzo allo Stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospiterà l’Inter in una gara che potrebbe avere un peso importante.

