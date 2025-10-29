Notte fonda per la Fiorentina, l'Inter vince 3-0. La Viola scivola al 19° posto in classifica

Un super De Gea non basta, altro ko in Serie A

Oggi alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, la Fiorentina di Stefano Pioli è ospite dell'Inter di Cristian Chivu. Viola ancora a caccia della prima vittoria stagionale in Serie A, nerazzurri che provengono dal cocente e discusso ko di Napoli (3-1 in favore dei partenopei).

PRIMO TEMPO- Al 6’ Calhanoglu punizione dentro per Lautaro che colpisce il pallone di testa ma senza trovare lo specchio della porta. Al 10’ corner battuto dentro, Lautaro prende il tempo a Viti e colpisce nuovamente il pallone con la testa, palla sul fondo. Al 19’ buona azione della Fiorentina, Ndour mette dentro ma Kean viene anticipato da Bisseck. Al 26’ il tentativo di Pio Esposito è stato murato in corner da Viti. Al 27’ Inter vicina al vantaggio! Comuzzo sbaglia e Bastoni calcia con la punta e De Gea salva i viola parando con il piede. Al 35’ cross di Bastoni per Dimarco che calcia al volo di sinistro, De Gea attento, sventa la minaccia. Al 46’ calcia Kean sul primo palo, chiude Sohm.

SECONDO TEMPO- Al 49’ Viti ferma il contropiede dell’Inter e prende giallo per fallo tattico. Al 50’ Dumfries calcia, tiro sporcato da Gosens. Poi pericoloso rimpallo tra Gosens e Viti, salva De Gea. Al 53’ Dimarco calcia, per l’arbitro c’è stata una deviazione impercettibile di Pablo Marì. Al 55’ check del Var per cintura di Comuzzo su Pio Esposito, ma non c’è nulla, si può proseguire. Al 56’ paratona di De Gea sulla conclusione di Dumfries. Al 57’ ancora De Gea! Straordinario lo spagnolo in tuffo sul tiro di Bisseck. Al 60’ doppio cambio Fiorentina, fuori Gudmundsson e Sohm, dentro Fazzini e Fagioli. Al 65’ giallo per Pio Esposito che trascina a terra Fazzini. Al 66’ Calhanoglu trafigge De Gea dalla distanza, 1-0 Inter. Al 71’ grande giocata di Sucic che dribbla diversi giocatori viola e trova il 2-0 nerazzurro. Al 74’ cross di Gosens sul secondo palo per Dodò, palla sul fondo. Al 75’ fuori a Mandragora, dentro Dzeko. Al 77’ nell’Inter fuori Pio Esposito e Dumfries, dentro Bonny e Carlos Augusto. Nei viola fuori Gosens, dentro Fortini. All’81’ buona chance della Fiorentina sul colpo di testa di Comuzzo. All’83’ Kean non dà forza al suo diagonale, Sommer chiude. All’84’ fuori Barella dentro Zielinski. All’86’ secondo giallo per Viti, Fiorentina in 10 e calcio di rigore di Viti su Bonny. Dal dischetto Calhanoglu fa 3-0, De Gea aveva intuito la parte. All’89’ dentro Frattesi e Luis Henrique, fuori Lautaro e Bastoni. Dopo 4' di recupero arriva il triplice fischio di Sozza.