Classifica dei debiti della A 24/25: Juve e Inter le più indebitate, Fiorentina esempio virtuoso

Alla data del 30 giugno 2025 , l’indebitamento lordo complessivo dei club di Serie A sale a 4,89di euro, in aumento rispetto ai 4,72 miliardi del 2023/24 . Un incremento che interrompe la fase di sostanziale stabilità osservata negli ultimi esercizi e che riporta il dato sui livelli più elevati del quinquennio, pur restando al di sotto dei picchi registrati durante le stagioni segnate dall’emergenza Covid. Ma quali sono i dati dei singoli club?

Chi sono i club più indebitati in Serie A? La fotografia dell’indebitamento dei club di Serie A al 30 giugno 2025, realizzata da Calcio e Finanza analizzando i conti delle squadre che hanno partecipato alla massima serie nella stagione 2024/25, conferma come il tema della sostenibilità finanziaria resti centrale nei bilanci delle società italiane.

Partendo dall’indebitamento lordo, al 30 giugno 2025 il club con il dato più elevato è la Juventus, che supera quota 740 milioni di euro (di cui circa 255 milioni per il factoring), in crescita rispetto ai 638,9 milioni registrati un anno prima. Seguono l’Inter, con circa 660 milioni (in calo dai 734,8 milioni al 30 giugno 2024, con dati su cui impatta in particolare il nuovo bond emesso per rifinanziare le precedenti obbligazioni), e la Roma, che scende a 611 milioni rispetto ai 636,3 milioni dell’esercizio precedente, con un impatto rilevante in particolare dai debiti per finanziamenti soci (che dovrebbero essere tuttavia convertiti in seguito in capitale, come già fatto dai Friedkin negli ultimi anni).

Alle spalle del podio troviamo il Milan, con un indebitamento lordo pari a 391 milioni di euro (di cui circa 135 milioni per factoring e 139 milioni per il mercato, rispetto a crediti da società per 136 milioni), seguito da Lazio (303 milioni) e Napoli (circa 300 milioni di cui circa 173 per il mercato, rispetto a crediti da società per 109 milioni)). Valori significativi poi anche per Genoa (284 milioni), Atalanta (269 milioni) e Bologna (156 milioni).

Chiudono la classifica Venezia e Lecce, con un indebitamento lordo rispettivamente di 65,3 milioni e 56,5 milioni.

Se l’indebitamento lordo offre una prima fotografia della struttura dei passivi, il parametro più utilizzato nelle analisi finanziarie è però quello dei debiti finanziari netti, calcolati come differenza tra i debiti finanziari e le disponibilità liquide.

Questo indicatore consente di capire quanta esposizione finanziaria “reale” grava sui club, tenendo conto della cassa disponibile e della capacità immediata di far fronte agli impegni finanziari. Non a caso, è il valore di riferimento anche nei dossier UEFA e nelle valutazioni di sostenibilità economica.

Guardando ai debiti finanziari netti, la Juventus resta il club più esposto della Serie A, con un valore pari a 302,8 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente (come detto impatta in particolare il factoring). Alle sue spalle si colloca l’Inter, con 248,4 milioni, dato in calo grazie a una liquidità superiore ai 118 milioni.

Terza la Roma, con 153,4 milioni, seguita dal Genoa (140,6 milioni) e dal Milan (108,1 milioni). Più staccate Verona (89,3 milioni), Lazio (66,3 milioni) e Udinese (56,5 milioni).

Scendendo nella graduatoria, diversi club presentano un indebitamento netto molto contenuto: Atalanta (11,1 milioni) e Bologna (10,8 milioni), mentre Lecce si ferma a poco più di 3 milioni.

All’estremo opposto della classifica emergono le società con debito finanziario netto negativo, ovvero con una liquidità superiore ai debiti finanziari. È il caso di Venezia, Parma, Fiorentina e Como, ma soprattutto del Napoli, che chiude l’esercizio con posizione pari a -137 milioni di euro, ovverosia la liquidità supera i debiti finanziari per 137 milioni di euro. Lo riporta Calcio e Finanza