30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pioli: “Ho promesso mari e monti e mai mi sarei immaginato questa situazione, ma ne usciremo”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Pioli: “Ho promesso mari e monti e mai mi sarei immaginato questa situazione, ma ne usciremo”

Redazione

29 Ottobre · 23:20

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 23:21

TAG:

FiorentinaInterPioli

Condividi:

di

Le parole di Stefano Pioli al termine dell'ennesima sconfitta contro l'Inter: 3-0 il passivo dei viola che sono penultimi in classifica

Ennesima sconfitta per la Fiorentina che esce da San Siro con un’altra sconfitta e tre gol subiti per mano dell’Inter di Chivu.
La Fiorentina si ritrova penultima dopo 9 giornate di Serie A con appena 4 punti.
Stefano Pioli ha commentato la prestazione dei viola ai microfoni di Dazn:

Sulla prestazione:
“E’ evidente che abbiamo retto bene ma abbiamo lavorato bene di squadra, nel secondo tempo loro hanno spinto di più e noi siamo calati un po’, dopo non abbiamo avuto la forza e l’energia di riprendere la partita”.

Sul calendario difficile:
“Il calendario è stato quello che è stato ma noi ci abbiamo messo del nostro. Crediamo in quello che facciamo e vogliamo farlo nelle prossime partite. E’ chiaro che i risultati pesano ma concentrati, uniti e compatti nelle prossime partite perché dobbiamo dimostrare che non vogliamo questa posizione. Dobbiamo lavorare ma non possiamo non cambiare la nostra situazione, ci dobbiamo riuscire e ci riusciremo”.

Su come uscire da questa classifica:
“Non sarà un’impresa. Noi dobbiamo uscire perché abbiamo le qualità per uscirne. In questo momento ci viene tutto male, poi è chiaro che dobbiamo vincere le partite. Dobbiamo fare qualcosina in più degli avversari, saranno partite importanti e difficili da preparare, in questo momento non possiamo essere sereni ma dobbiamo arrivare alla prima vittoria. Quello ti aiuta a migliorare, a crescere e a credere in un percorso”.

Sul momento complicato:
“Ne ho avuti di momenti difficili ma questo è un momento difficile. Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e mai mi sarei immaginato di essere in questa situazione ma credo in quello che faccio e credo di poterne uscire”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio