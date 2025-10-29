Pioli: “Ho promesso mari e monti e mai mi sarei immaginato questa situazione, ma ne usciremo”

Ennesima sconfitta per la Fiorentina che esce da San Siro con un’altra sconfitta e tre gol subiti per mano dell’Inter di Chivu.

La Fiorentina si ritrova penultima dopo 9 giornate di Serie A con appena 4 punti.

Stefano Pioli ha commentato la prestazione dei viola ai microfoni di Dazn:

Sulla prestazione:

“E’ evidente che abbiamo retto bene ma abbiamo lavorato bene di squadra, nel secondo tempo loro hanno spinto di più e noi siamo calati un po’, dopo non abbiamo avuto la forza e l’energia di riprendere la partita”.

Sul calendario difficile:

“Il calendario è stato quello che è stato ma noi ci abbiamo messo del nostro. Crediamo in quello che facciamo e vogliamo farlo nelle prossime partite. E’ chiaro che i risultati pesano ma concentrati, uniti e compatti nelle prossime partite perché dobbiamo dimostrare che non vogliamo questa posizione. Dobbiamo lavorare ma non possiamo non cambiare la nostra situazione, ci dobbiamo riuscire e ci riusciremo”.

Su come uscire da questa classifica:

“Non sarà un’impresa. Noi dobbiamo uscire perché abbiamo le qualità per uscirne. In questo momento ci viene tutto male, poi è chiaro che dobbiamo vincere le partite. Dobbiamo fare qualcosina in più degli avversari, saranno partite importanti e difficili da preparare, in questo momento non possiamo essere sereni ma dobbiamo arrivare alla prima vittoria. Quello ti aiuta a migliorare, a crescere e a credere in un percorso”.

Sul momento complicato:

“Ne ho avuti di momenti difficili ma questo è un momento difficile. Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e mai mi sarei immaginato di essere in questa situazione ma credo in quello che faccio e credo di poterne uscire”.