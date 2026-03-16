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Inter, problema muscolare per Mkhitaryan: il giocatore è a rischio per la gara con la Fiorentina

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Inter, problema muscolare per Mkhitaryan: il giocatore è a rischio per la gara con la Fiorentina

Redazione

16 Marzo · 14:12

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 14:12

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L’Inter comunica un risentimento al bicipite femorale

Arrivano aggiornamenti dall’infermeria dell’Inter in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica sera. Il club nerazzurro ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale le condizioni di Henrikh Mkhitaryan: Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Lo staff medico nerazzurro seguirà quindi l’evoluzione dell’infortunio per stabilire se il centrocampista potrà essere disponibile al Franchi.

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