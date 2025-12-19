Ceccarini: “Dodò una pista da non sottovalutare per l’Inter, la Fiorentina potrebbe cambiare molto”

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha parlato di un possibile interesse dell’Inter per Dodò, questo quanto scritto nel suo editoriale:

“Anche l’Inter ha cominciato a muoversi. L’operazione alla caviglia terrà fuori Dumfries per non meno di due mesi e i nerazzurri stanno pensando di inserire in rosa un giocatore che possa temporaneamente sostituirlo. Una scelta non certo facile. Di sicuro piace molto Moris Valincic, esterno destro croato in forza alla Dinamo Zagabria con cui i rapporti sono ottimi come dimostra anche l’ultimo affare Sucic.

Un altro giocatore monitorato è Norton-Cuffy, protagonista di un’ottima prima parte di stagione con la maglia del Genoa, con cui ha raccolto fin qui quattordici presenze in campionato con una rete. Il club rossoblù per cederlo però chiede non meno di 20 milioni di euro. Da non sottovalutare anche Dodo. La Fiorentina nella sessione invernale potrebbe cambiare molto e quindi in caso di un’offerta potrebbe anche valutare il suo addio.”