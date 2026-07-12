La Gazzetta dello Sport riporta: "Se Khalaili salta, l'Inter non andrà su Dodò che resta indietro"

I nerazzurri non sono intenzionati a prendere il brasiliano

Le complicazioni fisiche che stanno rallentando il trasferimento all'Inter di Khalaili, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, hanno spinto il club di viale della Liberazione a muoversi su piste alternative per tutelarsi.

Questo scenario ha riportato in primo piano il nome di Désiré Doué. I contatti con l'entourage del calciatore sono ripartiti immediatamente, anche se l'operazione richiederebbe un investimento economico superiore rispetto ai 25 milioni di euro previsti per l'affare Khalaili. Se sul fronte dell'accordo con il giocatore non si registrano particolari ostacoli, la trattativa si preannuncia più complessa con lo Strasburgo, club notoriamente rigido e costoso nelle proprie valutazioni di mercato.

Per questa ragione la dirigenza nerazzurra valuta anche altri profili, tra cui Dodo della Fiorentina e Norton-Cuffy del Genoa, posizionati tuttavia in una fascia più arretrata nelle preferenze tecniche. Rimane inoltre sullo sfondo il nome di Rafik Belghali dell'Hellas Verona, elemento già attenzionato in passato dall'Inter e reduce da una buona vetrina mondiale con la nazionale algerina.