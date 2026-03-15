Infortunio per Mkhitaryan, a rischio per Fiorentina-Inter. I nerazzurri però recuperano Chalanoglu

L’Inter perde Henrikh Mkhitaryan per un periodo ancora da definire. Il pareggio contro l’Atalanta e le polemiche post partita non sono l’unica nota amara di una serata di metà marzo, considerando le condizioni fisiche del centrocampista armeno, uscito acciaccato da una partita che non aveva neanche iniziato dal primo minuto. Mkhitaryan è subentrato al 1’ della ripresa, sostituendo l’ammonito Sucic, che nel primo tempo non aveva brillato né per ritmo né per qualità.

L’ingresso di Mkhitaryan è stato buono, così come la partita giocata dall’armeno, al di là del risultato raccolto dai nerazzurri sul campo. Al termine della partita, però, il calciatore ha accusato un guaio muscolare che obbligherà l’Inter a valutazioni più approfondite, ovviamente con il fine di capire l’entità dell’infortunio e l’eventuale periodo di recupero. Sembra comunque scontata l’assenza del calciatore per la prossima trasferta di Firenze, partita in cui l’Inter dovrebbe però recuperare Hakan Calhanoglu. Lo scrive calciomercato.com