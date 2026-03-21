Valenti: “Firenze campo tosto per l’Inter. Vorrei molti calciatori della Viola, Fagioli è un grande talento”

Il noto tifoso nerazzurro, Giacomo “Ciccio” Valenti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: “È un po’ pazza l’Inter, come da tradizione. Scudetto? Mi tocco. È in testa, ha qualche alto e basso sì, ma al netto della follia autolesionista di noi tifosi nerazzurri, per cui sembrano pochi 6 punti sul Napoli, 8 sul Milan, mi sembra che ci sia una certa comunicazione che voglia tenere aperto il discorso Scudetto. Ma insomma, l’Inter è lassù”

Sulla Fiorentina: “Purtroppo quest’anno la Fiorentina sta facendo male. Ultimamente molto meglio. Sicuramente non sarà facile per l’Inter, come sempre quando gioca in trasferta a Firenze. Ho tanti amici viola, ma direi che è la prima parte di stagione che è stata troppo negativa. A Firenze ricordo tante giornate difficili per l’Inter. Credo che sarà tosta, come sempre. Poi la Fiorentina ha fatto tanti risultati buoni contro le squadre di alta classifica. Mancherà Lautaro, ok torna Calhanoglu, ma quell’assenza è pesante”.

Conclude: Io prenderei diversi giocatori dalla Fiorentina. Fagioli, per me è un grande talento, mi piace Kean, anche Mandragora, Gudmundsson. Son tanti i giocatori validi che giocano a Firenze. Ci sono diversi elementi di valore. Mi fa strano pensare a quel girone d’andata che ha fatto la Fiorentina. Spero sia una bella partita”.