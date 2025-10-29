Pradè: "Bella partita nel primo tempo, due prodezze ci hanno condannato. Lecce decisiva"

Il DS della Fiorentina sottolinea la buona prestazione nel primo tempo e chiama la squadra a una prova di orgoglio e maturità contro il Lecce

Queste le brevi dichiarazioni del DS della Fiorentina Daniele Pradè ai canali ufficiali della società al termine di Inter-Fiorentina:

"Una bella partita da parte nostra nel primo tempo, l'avevamo preparata bene fino alle prodezze dei giocatori dell'Inter. Non era però questa la partita che ci poteva svoltare la stagione. Domenica è "vita o morte, una partita decisiva servono grande attenzione e grande senso di responsabilità per il presidente che ci sta male e per i nostri tifosi"