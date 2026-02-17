17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:10

Knutsen (Bodo) attacca l'Inter: "Spero che possa essere una partita leale, i trucchi pagano, ma non servono"

Knutsen (Bodo) attacca l’Inter: “Spero che possa essere una partita leale, i trucchi pagano, ma non servono”

17 Febbraio · 23:03

Knutsen avvisa l’Inter: sfida dura e decisa dai dettagli, Bodo Glimt pronto al gelo e focus sul lavoro, serve lealtà col VAR

Kjetil Knutsen, l’allenatore del Bodo Glimt, ha parlato della partita di domani contro l’Inter e della sfida tra Inter e Juventus in conferenza stampa, dure parole sul rosso a favore dell’Inter, queste sono le sue parole: “Sarà una sfida complicata: affrontiamo una squadra forte. L’Inter è tra le principali realtà europee, con grande qualità sia nei singoli sia nel squadra. Dobbiamo fare le cose a modo nostro, in base alla nostra posizione. Serve un gruppo affamato e disposto a lavorare, a prescindere dal freddo e dalle condizioni, anche con dieci gradi sotto zero o meno, e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo dimostrato di aver trovato una buona condizione e, fisicamente, siamo su un buon livello. Mi aspetto una partita intensa ed equilibrata, decisa dai dettagli e da episodi. Ho molta fiducia che questa situazione ci accompagni fino al ritorno a Milano”.

Su Inter-Juventus: “Ciò che andrebbe discusso è l’uso del VAR. Il VAR serve a impedire che si verifichino situazioni antisportive. Spero che possa essere una partita leale. I trucchi sporchi pagano, ma nel calcio non dovrebbe essere così. Siamo preparati per la sfida contro l’Inter. È una squadra esperta, noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita ed essere noi stessi il più possibile”.

