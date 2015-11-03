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Notizie Knutsen Fiorentina

Knutsen (Bodo) attacca l'Inter: "Spero che possa essere una partita leale, i trucchi pagano, ma non servono"

17 febbraio 2026 23:03

Corriere dello Sport: “Knutsen, il nuovo Haaland è arrivato alla Fiorentina: giocherà con la primavera”

11 dicembre 2024 09:23

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