Corriere dello Sport: “Knutsen, il nuovo Haaland è arrivato alla Fiorentina: giocherà con la primavera”

La Fiorentina è riuscita ad aggiudicarsi il promettente calciatore

Storm Karlsson Knutsen, classe 2007 da Alesund, Norvegia, è il nuovo giovane talento approdato al Viola Park. Diciassettenne, con un fisico imponente (190 cm) e tratti nordici, è già paragonato a Erling Haaland per numeri e caratteristiche: 94 gol in 120 partite tra le giovanili di Alesund e Bidenheim. Seguito da club italiani (Fiorentina, Milan, Empoli, Verona) e internazionali (Tolosa, Lens, squadre belghe e tedesche), la Fiorentina è riuscita ad assicurarsi il giocatore.

Knutsen, arrivato a Firenze con il padre, ha completato le visite mediche e si allenerà con le giovanili, in attesa di capire se sarà aggregato all'Under 18 o alla Primavera, già al primo posto in campionato. Tra i talenti della Primavera brilla Maat Daniel Caprini, autore di sette gol stagionali. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-bove-la-causa-del-malore-sara-decisiva-per-definire-il-suo-futuro-sportivo/280383/