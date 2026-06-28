Sky sport riporta: "Dodo non è il primo obiettivo di Inter e Napoli, il primo è Khalaili"

Il brasiliano rimane la seconda opzione di Inter e Napoli

Saltato l'affare di Palestra, l'Inter è alla ricerca di un esterno per la fascia, ma non è Dodo il preferito dei nerazzurri, infatti i milanesi starebbero pensando a Khalaili dell'Union Saint Gilloise su cui vi è pure il Napoli. La valutazione dell' israeliano è di 25 milioni e Dodo potrebbe essere il rinforzo per il club che non si assicurerà il giocatore.