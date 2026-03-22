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Kolarov: “La Fiorentina non è l’ultima arrivata. Oggi va dato i meriti alla squadra di Vanoli”

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Kolarov: “La Fiorentina non è l’ultima arrivata. Oggi va dato i meriti alla squadra di Vanoli”

Redazione

22 Marzo · 23:55

Aggiornamento: 22 Marzo 2026 · 23:56

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Kolarov dopo Fiorentina-Inter: “Merito ai viola, ci è mancata qualità. Restiamo comunque avanti su Milan e Napoli”

Dopo il pareggio con la Fiorentina, ai microfoni di DAZN, Kolarov ha commentato così la partita: “Già sull’1-0 ci eravamo accorti di come stava andando la partita. Tre punti sarebbero stati fondamentali, ma oggi va dato merito alla Fiorentina. Noi non siamo nel nostro miglior momento, ma siamo comunque a +6 dal Milan: sta tutto nelle nostri mani. Oggi ci è mancata qualità nel fraseggio. La Fiorentina non è l’ultima arrivata, il punto di oggi ci sta. Sembra che quando si parla dell’Inter sia tutto dovuto, ma dobbiamo ricordarci che abbiamo 6 e 7 punti di vantaggio su Milan e Napoli”. E sulla nazionale: “I nostri giocatori italiani sono a disposizione di Gattuso e si stanno preparando per Coverciano”.

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