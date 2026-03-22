PAGELLE FIORENTINA: NDOUR MIGLIORE IN CAMPO, KEAN SPRECA TUTTO, RANIERI UN SOLO ERRORE

De Gea 5,5 Non può nulla sul gol subito, incerto nelle uscite. Attento in pieno recupero

Dodò 6 Una buona partita sia in fase di contenimento su Di Marco ed anche in fase offensiva crea i presupposti per delle buone trame di gioco ma mai sfruttate a dovere dagli uomini d’attacco viola

Pongracic 6,5 Grande gara la sua, sia su Thuram che su Pio Esposito. A volte nei duelli usa troppo le mani e questo gli porta ad essere fischiato qualche fallo di troppo da parte dell’arbitro Colombo

Ranieri 5,5 Una grande partita macchiata dall’errore dopo pochi secondi sulla marcatura di Esposito, se lo perde e l’interista segna. Per il resto gioca una partita perfetta sotto tutti i punti di vista: letture, marcatura, anticipi

Gosens 6,5 Solido in difesa, sbanda solo nei primi minuti quando non prende bene le misure agli avversari. Da una sua giocata nasce il gol del pareggio di Ndour

Fagioli 6,5 Bravo a dirigere il gioco viola con intelligenza e saggezza, il gol arriva da una sua intelligente apertura per Gosens. Anche in fase difensiva è ben posizionato

Brescianini 6 Va vicino al gol nel secondo tempo con una buona serpentina, utile in fase di contenimento, nel finale di gara è sempre presente sia in fase offensiva che difensiva

Ndour 7 Il gol è la ciliegina sulla torta sulla sua partita di grande valore fatta di grandi servizi, giocate precise, buone letture difensive e anche tanta sostanza

Parisi 6 Un passo indietro rispetto alle ultime grandi prestazioni, ma è normale sia cosi. Sarebbe potuto essere più incisivo, a volte scatta bene come nel primo tempo quando prima dribbla e poi imbuca bene per Brescianini

Gudmundsson 6 Nel primo tempo ha la palla del pareggio ma di testa non è preciso. Si muove anche bene, è in partita, ma negli ultimi 30 metri non trova mai il giusto guizzo e il giusto colpo. Dal suo tiro arriva il gol

Kean 5 Lotta tanto e si dà tanto da fare, però sbaglia tutte le occasioni che gli capitano tra i piedi e nel primo tempo ne ha un paio davvero grosse. Se la Fiorentina finisce il primo tempo senza aver segnato la responsabilità è soprattutto del numero 20 viola

Harrison 6,5 Sbaglia poco, potrebbe essere più preciso in diverse situazioni ma è in palla ed entra bene in partita