Orlando: “La Fiorentina creerà sicuramente problemi all’Inter. Se i nerazzurri non stanno bene rischiano”

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l’ex calciatore Massimo Orlando, che ha dato uno sguardo alla situazione in Serie A ed ha la prossima sfida Fiorentina al Franchi contro l’Inter di Chivu. La Fiorentina può creare problemi all’Inter?

“Creerà sicuramente problemi. La Fiorentina finalmente è uscita, non del tutto, da un periodo nero. Pare sia guarita. Il Rakow era poca roba, però la squadra adesso sta bene. Quando ritrovi serenità nell’ambiente, giochi più libero. Mi aspetto una Fiorentina carica. Se l’Inter non sta bene, rischia”.