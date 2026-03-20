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Orlando: “La Fiorentina creerà sicuramente problemi all’Inter. Se i nerazzurri non stanno bene rischiano”

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Orlando: “La Fiorentina creerà sicuramente problemi all’Inter. Se i nerazzurri non stanno bene rischiano”

Redazione

20 Marzo · 19:16

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 19:16

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Ospite a Tutto Il Mercato Web radio, Orlando ha analizzato la situazione in campionato tra Milan, Roma, Napoli e sopratutto Fiorentina

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l’ex calciatore Massimo Orlando, che ha dato uno sguardo alla situazione in Serie A ed ha la prossima sfida Fiorentina al Franchi contro l’Inter di Chivu. La Fiorentina può creare problemi all’Inter?
“Creerà sicuramente problemi. La Fiorentina finalmente è uscita, non del tutto, da un periodo nero. Pare sia guarita. Il Rakow era poca roba, però la squadra adesso sta bene. Quando ritrovi serenità nell’ambiente, giochi più libero. Mi aspetto una Fiorentina carica. Se l’Inter non sta bene, rischia”.

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