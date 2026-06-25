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Gazzetta.it riporta: "L'Inter potrebbe andare su Kayode, è un profilo che interessa a Chivu"

L'ex viola potrebbe tornare in Italia dopo la parentesi di Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 16:59
Gazzetta.it riporta: "L'Inter potrebbe andare su Kayode, è un profilo che interessa a Chivu" -
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Dodo non convince l'Inter perchè il club nerazzurro starebbe cercando un profilo più giovane da plasmare per Chivu come riportato da gazzetta.it. Il profilo più in linea sarebbe l'ex viola Kayode, ora al Brentford che ha impressionato tutti. Il prezzo del giovane esterno va però tra i 30 e i 40 milioni per via di una stagione ottima da parte sua. Vedremo se i nerazzurri vorranno spingere per Kayode.

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