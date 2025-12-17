TMW rivela: “La Fiorentina chiede 15 milioni di euro per Dodò, l’Inter lo valuta”

Il momento è delicato in casa Fiorentina, la squadra gigliata è da sola all’ultimo posto della classifica di Serie A e domani scenderà in campo a Losanna per chiudere il proprio cammino nella Fase campionato di Conference League, fino a qui l’unico terreno in cui la squadra toscana è riuscita a raccogliere qualche soddisfazione.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina nel prossimo calciomercato di gennaio, come già anticipato nei giorni scorsi, trova un posto Dodo. Il laterale brasiliano classe ’98 ha il contratto con i toscani in scadenza al 30 giugno del 2027 e quella del suo possibile rinnovo con i viola è una vera e propria telenovela che va ormai avanti da mesi e che non è da escludere che possa non completarsi.

La novità di queste ultime ore è che per Dodo la Fiorentina sarebbe disposta ad ascoltare offerte non di poco inferiori a quanto chiesto nelle precedenti sessioni di mercato. Oggi basta di fatto la metà: con 15 milioni di euro eventuali club interessati potrebbero assicurarsi Dodo. E una delle società che potrebbe voler approfondire il discorso è l’Inter, in cerca di un nuovo interprete per la fascia destra visti i problemi di Dumfries.

Lo riporta Tuttomercatoweb