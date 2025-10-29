PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SUPERLATIVO EVITA L’IMBARCATA, KEAN SBAGLIA, VITI CROLLA

De Gea 7,5 Grande parata al minuto 26 su Bastoni che era lanciato tutto solo in area piccola, al minuto 34 si ripete, questa volta dopo un tiro centrale di Dimarco. Straordinario, ancora una volta, al minuto 55 su Dumfries, sugli sviluppi del calcio d’angolo vola ancora in alto e toglie un gol a Chala, ma proprio sul turco non può nulla qualche minuto più tardi dove non vede partire la palla

Comuzzo 5,5 Sbaglia qualche pallone in uscita e rischia di fare malissimo alla squadra, ma tiene bene, in tutte le maniere possibili, a volte anche rischiando, Esposito e Lautaro. Si conferma un grande marcatore, come quando sporca l’assist in ripartenza di Esposito per Lautaro. Si fa saltare da Susic sul secondo gol

Pablo Mari 5,5 Non gioca una partita brillantissima ma ha il merito di combattere discretamente contro gli attaccanti nerazzurri e di tenere bene le distanze con i suoi compagni di reparto. Crolla nel secondo tempo come tutto il reparto, ultimo a mollare

Viti 5 Inizia bene, è vivace, non è facile da saltare. Con il passare dei minuti anche lui viene sommerso dalle avanzate interiste e si salva come può in diverse circostanze, ma crolla nel finale e fa il fallo da rigore, rimedia anche l’espulsione

Dodò 5,5 Il primo tiro verso la porta nerazzurra prova a farlo lui, pasticcia in fase difensiva in diverse occasioni, quando ne ha la possibilità punta il diretto avversario e cerca di creare vivacità dove non c’è nulla

Sohm 5 Qualche buona sgroppata ma sempre fine a se stessa, sbaglia anche lui gli ultimi passaggi. Anche lui, come tutta la squadra, crolla nel secondo tempo

Mandragora 5 Lotta, lo fa sempre, ma non è capace di dare distanze e ritmo alla manovra, non illumina. Cerca di fare il compitino, ma dovrebbe essere colui che accende la luce

Ndour 5,5 Bel movimento nei primo tempo in diverse occasioni ma poi sbaglia sempre sul più bello, come quando, in superiorità numerica sbaglia l’assist per Kean che sarebbe stato tutto solo davanti a Sommer. Bene nella costruzione, malissimo nella finalizzazione e nell’ultimo passaggio

Gosens 5,5 Soffre Dumfries in fase difensiva, ci mette tutto quello che può. In fase offensiva cerca di mettere, inutilmente, qualche pallone nel mezzo

Gudmundsson 5 Si vede poco, ma dalla sua parte ha il fatto che il catenaccio non può valorizzarlo, non è un mediano ma una seconda punta, e se chiedi ad un giocatore offensivo di fare il mediano di rottura, il calciatore fa fatica. Nelle ripartenze viola non si vede

Kean 5 Lasciato tutto solo davanti, gioca sempre contro tutta la difesa dell’Inter a marcarlo, arriva alla conclusione in tre occasioni ma la sua conclusione è sempre troppo debole. Fa quello che può. L’unica giocata che viene fatta per lui è il lancio lungo

Fazzini 6 Entra e cerca di concludere a rete quando ne ha la possibilità, almeno ci prova

Fagioli 5,5 Entra a metà secondo tempo, poco gioco, si vede per qualche lotta in attacco, quasi tutte perse