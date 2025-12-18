Italiano ricorda la Fiorentina: “Con l’Inter in finale andammo in vantaggio, poi loro fecero una grande prestazione”

Nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia, l’ex allenatore viola ed ora al Bologna Vincenzo Italiano ha ricordato anche la finale avuta contro l’Inter in Coppa Italia del 2023 con la Fiorentina: “Mi ricordo molto bene quella finale del 2023 quando siamo andati in vantaggio e poi l’abbiamo persa per alcuni errori e perché loro sono stati molto forti, facendo una prestazione grandiosa. Peccato perché questa partita la potevamo portare a casa, ma mi ha insegnato che non si può sbagliare e che non si possono fare dei regali.”