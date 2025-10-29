Pioli: “Non penso alle dimissioni. Il primo tempo avevamo idee chiare. Spero di essere la soluzione”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l’Inter, queste le parole dell’allenatore viola:

“Il primo tempo è stato quello di una squadra ordinata, con idee chiare, compatta, siamo stati anche pericolosi. Nel secondo tempo hanno alzato il ritmo e noi non abbiamo retto, siamo calati e non siamo usciti. Dopo il gol abbiamo fatto ancora più fatica a reagire. Spero di essere la soluzione ma penso di essere parte del problema, ho promesso mari e monti ma questa è la classifica, ne verremo fuori, ne sono convinto. Non mi frega niente del mio futuro, non mi interessa quello che accadrà, contro il Lecce vale solo il risultato, se vinceremo succederà qualcosa di positivo. Non ho pensato alle dimissioni.

Ho fatto due cambi cercando di dare energie ma non ho avuto grandi risposte, Kean si può aiutare alzando il baricentro, l’Inter ci ha messo forte pressione, chiaramente non può esserci solo Kean ad accompagnare l’azione. Non credo di avere una squadra che non è consapevole della situazione, magari fra 3 mesi cambierà qualcosa ma adesso va cosi”