Pio Esposito manda il Lecce ko e lancia l’Inter a +6 sul Napoli, salentini quart’ultimi a 17 punti

L’Inter si impone 1-0 contro il Lecce nel secondo dei quattro recuperi della 16^ giornata di Serie A e con questo successo i nerazzurri sono ufficialmente campioni d’inverno della Serie A 2025/26.

In formazione, Chivu propone Acerbi, Diouf, Carlos Augusto e Bonny davanti, facendo così rifiatare alcuni dei suoi protagonisti. Di Francesco risponde, nell’emergenza dettata da squalifiche e infortuni, con un Lecce in cui il nuovo acquisto Gandelman fa il suo esordio da titolare in Serie A.

L’Inter cerca di prendersi la partita già in avvio, ma il Lecce risponde bene colpo su colpo e copre gli spazi. L’unico dei giocatori offensivi nerazzurri a riuscire a trovare un po’ di luce è Bonny, che è anche l’unico a calciare nello specchio della porta per tutto il primo tempo. L’Inter ciondola e non forza granché, agli ospiti la situazione va bene così. Gli highlights della frazione iniziale sono episodi arbitrali: al 14′ dubbi sull’ammonizione per simulazione di Thuram, a metà tempo Maresca prima concede un rigore ai nerazzurri per fallo di Veiga su Bonny, salvo poi tornare sui propri passi dopo revisione allo schermo in campo consigliata dal VAR. Qualche tentativo impreciso sparso lo tenta anche Mkhitaryan, ma il primo tempo finisce su uno 0-0 che tutto sommato è risultato giusto.

Al rientro in campo sembra un’Inter diversa, più affamata. E non a caso Falcone deve compiere due parate in pochi minuti: la più difficile quella sul colpo di testa di Barella in inserimento, ma ferma anche Diouf, poco incisivo però al momento di concludere. Saranno tra l’altro due dei tre cambi che Chivu spende quasi subito, per provare a rovesciare l’inerzia. Al 72′ è però invece il Lecce a flirtare con il possibile vantaggio, dopo una palla persa in uscita dal subentrato Pio Esposito che porta a concludere l’azione Siebert, sul cui tiro (deviato) ribatte però Sommer. Il giovane centravanti prova a farsi perdonare sul fronte opposto, trovando però la pronta risposta di Falcone sul cross di Luis Henrique da lui spizzato. Il 94 nerazzurro ha un obiettivo e riesce a portarlo a termine al 78′: è lui a raccogliere il lancio di Zielinski e far sponda per Lautaro, anch’esso nel frattempo alzatosi dalla panchina, ribadendo poi in rete la parata di Falcone. Il gol taglia le gambe al Lecce, con Chivu che per il finale ripropone un assetto classico, che accompagna tutti all’arrivo del triplice fischio. E con l’1-0 sul Lecce, l’Inter è ufficialmente campione d’inverno della Serie A 2025/26 come riportato da TMW.