Paratici: “La salvezza è il percorso che ci aspetta quest’anno: nessuna paura ma consapevolezza”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, XXX ha parlato nel prepartita di Dazn.Ecco le parole di Fabio Paratici:

Su Marotta:

“Non l’ho incontrato ma lo incontrerò nei prossimi minuti. Abbiamo condiviso uno splendido percorso professinale insieme: 14 anni tra Samp e Juventus. Siamo due professionisti, le nostre strade si sono divise ma i paragoni sono inappropriati, svolgiamo e ricopriamo lavori diversi, per questo eravamo complementari”.

Sulla paura nello spogliatoio:

“Intanto siamo consapevoli che dovremo rimanere con la testa nel carro armato fino al 24 maggio. La salvezza è il percorso che ci aspetta quest’anno, ne siamo consapevoli. Nei due tre mesi abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto ma abbiamo passato due turni di Conference. Abbiamo fatto un buon percorso ma lo sapevamo, nessuna paura ma consapevolezza”.

Su Kean e Gudmundsson:

“Kean ha fatto due-tre settimane non potendo allenarsi per un problema fisico. Giovedì ha fatto i 60 minuti preventivati e giovedì saremo tuti qui a tifare la Nazionale. E’ una patrimonio del calcio italiano e dobbiamo andare al Mondiale e nessuna paura in questo caso. Per quanto riguarda Gudmundsson è un giocatore di qualità, non posso dare un giudizio per quello che ha fatto nei 6 mesi prima, è un giocatore dal quale ci aspettiamo quello che sa fare e lo farà”.