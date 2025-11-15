Monti: “Vanoli è un tecnico giovane ma con grinta: la Juve è un’ occasione per risollevare il morale”

Interrogato durante l’edizone serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina durante la sosta per le nazionali.

Su Vanoli:

“Vanoli ha un compito difficile che va al di la dei moduli. Deve riattivare la testa dei calciatori. Mi sembra una persona centrata, che non ha paura di dire le cose in faccia. Nella conferenza stampa ha subito punto sull’orgoglio tutti i giocatori della rosa. Vanoli è un tecnico giovane, però ha grinta. Da giocatore era un personaggio molto riservato.”

Sullo spogliatoio:

“Non vedo un gruppo-squadra al momento, anche perché secondo me l’anno prossimo non vedremo tanti di questi calciatori ancora in rosa. La Fiorentina non deve pensare al calendario, ma guardare di partita in partita. La Juventus è una grande occasione per risollevare il morale di tutto l’ambiente e non solo. La squadra viola deve riconquistare ogni tifoso, perché siamo tutti a pezzi. Noi amiamo tantissimo questa maglia. Al termine della stagione potranno decidere cosa fare, ma adesso dovranno toglierci dal baratro.”