Monti: "Mi hanno detto che Nico vuole andare via. Dalla conferenza di Pradè ho capito che poteva partire"

Non a caso comunque la Fiorentina nell'ultimo periodo sta seguendo giocatori come Gudmundsson e prima Zaniolo...

Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno e si è soffermato sul sempre più probabile trasferimento di Nico Gonzalez. Queste le sue parole:

"L'addio di Nico Gonzalez? Da quello che so io è lui che vuole andare via. Bisogna vedere la mia fonte è buona, ma lo è sempre stato. Quando ho detto che adesso che arriva Gudmundsson sarebbe un peccato lasciar partire Nico, mi è stato detto "che bisogna farci se è lui a volere andare via". Bisognerebbe avere conferme in merito, senno si rischia di parlare del nulla. Per me la sua cessione sarebbe comunque un fulmine a ciel sereno, anche se quando Pradè ha detto che era incedibile al 99% ho capito che potesse lasciare Firenze e la Fiorentina".

LA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA: ESORDIO PER COLPANI

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