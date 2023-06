Monti: “Senza Europa voglio stare tra le prime 4 fino a gennaio ma serve qualità, i tifosi lo meritano”

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il pubblico va premiato e per premiarlo vuol dire stare sempre dall’ottavo posto in su. I tifosi della Fiorentina che vanno di media in 30000 allo stadio in campionato, fanno trasferte in giro per l’Europa addirittura a Sivas o Istanbul, in 25000 a Roma in finale di Coppa Italia…Non ti dico di arrivare quarto a livello di ambizione ma se non dico stupidaggini l’anno scorso sei arrivato a 1 punto dalla sesta e a 2/3 punti dalla quinta.

Conference League? Mi aspetto di scalare posizioni se non si dovesse giocare l’Europa: voglio stare fino a gennaio tra le prime 4 del campionato. Questo significherebbe far vedere che il progetto va avanti.”

