Monti: "Se ci fossero stati Milenkovic, Castrovilli e Ribery la partita me la giocavo meglio"

Monti ha detto che l'Inter ha maretitato di vincere al Franchi.

L'opinionista Gianfranco Monti è intervenuto su Radio Bruno e ha analizzato la partita persa dalla Fiorentina contro l'Inter.

Ecco le sue parole: "I sentimenti dopo la sconfitta sono veramente contrastanti. L’Inter ha meritato di vincere, peò noi abbiamo fatto una buona gara almeno nel primo tempo, prima di cadere in inferiorità numerica nel secondo. Abbiamo avuto una grande occasione con Vlahovic, il portiere neroazzurro l’ha tolta dall’angolino, poi la traversa di Bonaventura. Se ci fossero stati Castrovilli, Milenkovic e Ribery, magari perdo uguale ma me la gioco meglio di sicuro. La difesa dell’Inter non è che mi faccia così impazzire. Ieri ero dispiaciuto per le assenze e per l’impossibilità di sostituirle con i calciatori almeno in parte all’altezza dei titolari".

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