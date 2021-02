Belotti dopo la sceneggiata, torna sportivo, ammette di essersi buttato e annulla punizione

Curioso quello che avviene a Bergamo nel corso di Atalanta-Torino, nel corso del primo tempo, sul punteggio di 3-0 per la squadra di Gasperini, Belotti, che la settimana scorsa si è reso protagonista delle sceneggiata con Milenkovic, simulando con tanto di ghiaggio una testata mai ricevuta, questa volta però, si è contraddistinto in positivo. In un contatto di gioco si era palesemente buttato, l’arbitro però non accorgendosi della simulazione, aveva dato punizione dal limite per il Toro e giallo per il difensore dell’Atalanta colpevole di aver commesso il fallo. Ma Belotti ha subito indicato all’arbitro come si trattasse di una punizione inesistente e del fatto che aveva accentuato la caduta senza alcun contatto. Cosi il Torino ha restituito la palla all’Atalanta. Finalmente una bella pagina di sport con protagonista il capitano granata.

