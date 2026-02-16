16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:12

Monti attacca Parisi: “Sceneggiata inaccettabile, ha fatto fare alla Fiorentina una figura di mer**”

Redazione

16 Febbraio · 09:55

Durante la trasmissione su Casa Viola, Gianfranco Monti è tornato a parlare di Parisi e della sceneggiata nella partita di sabato contro il Como 1907, giocata a Como.

«Per l’atteggiamento in campo gli darei 3. Non ho visto nessuno sottolineare davvero questo aspetto, ma io sono follemente innamorato della Fiorentina e certe cose non le accetto. Ci ha fatto fare una brutta figura davanti a tutta Italia. Deve rendersi conto della gravità di quello che ha fatto, perché è stato un gesto davvero terrificante».

