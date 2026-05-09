Monti: "Se Kean andasse via non mi strapperei i capelli, in questa rosa non ci sono inamovibili"

Il tifoso viola oggi in radio ha detto il suo pensiero di Moise Kean

A Radio Bruno lo speaker radiofonico e tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato di Fiorentina: "In questa rosa non c'è nessun giocatore che ti fa innamorare, è come se ti mancasse un elemento sul quale sei sicuro di poter fare affidamento e mi dispiace perchè vorrei tornare ad avere un gruppo di giocatori in cui credere e sui quali siamo sicuri di poter puntare. Ad esempio, io credevo che Gudmundsson potesse diventare essenziale per la Fiorentina tanto da essere un leader ma, invece, la storia è stata diversa e su Kean, se viene venduto, non mi strappo i capelli perchè questa stagione non è del suo livello".