Monti: “Voglio conquistare la Conference. Cremonese gara fondamentale, conta solo vincere”

Il noto tifoso Viola, Gianfranco Monti, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Non c’è un aggettivo per descrivere un’annata così, ogni partita è una smentita di quella precedente, tutte le cose che diciamo poi se le porta via il vento. Sono contento che la Fiorentina abbia vinto giovedì perché non voglio mollare l’osso nemmeno in Conference. Vorrei arrivare in fondo e poi mi piacerebbe vincerla. I giocatori non devono mollare nulla”.

Su Piccoli e Gudmundsson: “Sono molto preoccupato per le loro ultime prestazioni, sono due giocatori importantissimi. Mancando Kean, Piccoli dovrà dare il meglio per farci uscire ma ha un peso sulle spalle che non lo fa rendere al meglio. Se passano il centrocampo devono essere picchiati, devono stare davanti, hanno l’obbligo di fare gol. Gud recupera spesso palla nell’area nostra, ma non deve stare lì”.

Sulla gara con la Cremonese: “Una gara fondamentale, vanno portati a casa tre punti, non sono d’accordo con chi dice che l’importante è non perdere”.

Su Parisi: “Mette sempre in campo una grinta e uno spirito che dovrebbe avere una squadra nelle nostre condizioni. Fino a 4 mesi fa, tutti ci lamentavamo di lui. Mi piace molto in alto a destra e potrebbe giocare al posto di Harrison contro la Cremonese, che non sta convincendo”.

Aggiunge: “In attacco siamo in crisi, mi aspetto quindi che i gol arrivano da altre zone del campo, un tiro da fuori di Mandragora, qualche gol dei difensori, mi aspetto qualche gol anche da Fagioli“.