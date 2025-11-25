25 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:27

Monti: “La Fiorentina non è una squadra da Champions League ma per valori deve rientrare tra le prime 10”

Il punto di vista del comico toscano Gianfranco Monti sulle difficoltà della Fiorentina in questo complicato inizio di stagione

Intervenuto all’interno dell’edizione serale de Il Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha detto la sua sul momento della Fiorentina dopo il pareggio interno contro la Juventus.
Ecco le parole del comico toscano:

La partita con la Juventus non è stata bella, però ho visto un atteggiamento diverso e questo mi fa ben sperare. Potevi portarla a casa ma anche loro; un pareggio così lo accetto volentieri. La Conference, per la Fiorentina, è una grande occasione. Non la scarterei, è un modo per prendere un po’ di morale e per far giocare anche altri giocatori. Questa non è sicuramente una squadra da Champions League, ma per valori deve rientrare tra le prime 10 del campionato. Il problema è tutto a livello mentale altrimenti, per il valore dei tuoi giocatori, il Lecce in casa lo batti anche senza allenatore.”

Su Vanoli:
“Da come parla mi piace, non ha problemi nel dire le cose. Ha un atteggiamento che mi piace, responsabilizza i giocatori. per me l’acquisto di Piccoli è anche di prospettiva, nell’eventualità Kean dovesse partire la prossima estate hai già il titolare in rosa.”

Sui cori su Dusan Vlahovic:
“Io stravedo per i tifosi della Fiorentina, ma questo no; queste cose non le passo. Io sono sicuro che non sia razzismo nel vero senso della parola, ma più per infastidire il giocatore ma questo non è il modo.”

