Gianfranco Monti: "Abbiamo attrezzato un'ottima squadra"

L'opinione di Monti sulla Fiorentina: allenatore e squadra.

Queste le parole sulla Fiorentina del comico Gianfranco Monti, opinionista di Radio Bruno Toscana:

"Pioli è un allenatore bravo, che ha saputo restare tranquillo e quell’abbraccio con Chiesa credo sia stata la cosa più bella. Io sono molto contento della situazione ed ho sempre più voglia di andare allo stadio, grazie ad un allenatore che sa ridare entusiasmo. Anche in difesa ora siamo un pochino più tranquilli: mi dispiace per Tomovic, persona straordinaria, ma come calciatore era arrivato in fondo. Gil Dias è un ottimo giocatore e sa anche segnare. Abbiamo attrezzato un’ottima squadra che va saputa assemblare. Pioli ha tante alternative"