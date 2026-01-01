1 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:07

Maspero: “Paratici deve ribaltare la squadra e fare sacrifici importanti perché non c’è più tempo”

1 Gennaio · 21:40

Aggiornamento: 1 Gennaio 2026 · 21:40

Il punto di vista dell'ex centrocampista della Fiorentina, Riccardo Maspero sulle possibilità di salvezza della squadra viola

Riccardo Maspero, ex centrocampista di Torino e Fiorentina ha parlato a Radio Firenze Viola, delle possibilità salvezza della squadra viola:

Sulle possibilità salvezza:
“La situazione in cui si trova la Fiorentina non era pensabile. La speranza ora è Fabio Paratici, vediamo cosa può succedere. Secondo me così non ce la fa. La Fiorentina è una buona squadra, forte, con giocatori forti che in altre squadre farebbero bene. Messi insieme però non possono fare altro. Devi ribaltare la squadra, altrimenti non ne esci. Hai un girone di ritorno e non puoi sbagliare, devi fare sacrifici importanti, perché non c’è più tempo”.

Sulla ricetta segreta:
“Servono nuovi stimoli ed entusiasmo. Chi rimane può solo portare gli strascichi di questa stagione orribili, chi arriva ha qualcosa in più. Per salvarsi ti serve questo, persone pronte a dare tutto, non che quelli che ci sono ora non diano tutti, ma ormai sono compromessi dalla situazione. Sia Pioli che Vanoli sono buoni allenatori, non sono stupidi. Se nessuno dei due è riuscito a trovare una soluzione vuol dire che la situazione è brutta e con quello che hai non si può fare meglio”.

