La Nazione: "Mercato estivo viola, Paratici prepara la lista dei rinforzi con l’occhio anche all’estero"
Programmazione in corso tra Italia e mercati internazionali: le scelte passeranno anche dal nuovo allenatore
La Nazione spiega che le tempistiche del mercato in entrata saranno diverse rispetto a quelle legate alla scelta del nuovo allenatore. Sui futuri acquisti, infatti, il parere del tecnico che guiderà la squadra sarà determinante.
Il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe già individuato una lista di possibili rinforzi: tra i profili seguiti ci sarebbero diversi giocatori italiani, ma la Fiorentina continuerà a monitorare con attenzione anche il mercato estero.
Restano poi da chiarire alcune situazioni interne, a partire da quella di Moise Kean. Maggiore chiarezza arriverà anche sui futuri di David de Gea e Albert Guðmundsson, dopo i colloqui di Paratici con i rispettivi entourage.