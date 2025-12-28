28 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:54

Dall’Inghilterra: il Tottenham ha trovato un sostituto di Paratici, Fiorentina sempre più vicina

Redazione

28 Dicembre · 18:53

Aggiornamento: 28 Dicembre 2025 · 18:54

Fabio Paratici

di

Secondo Ornstein, gli Spurs hanno già pronto il successore: così può accelerare la risoluzione e l’arrivo di Paratici al Viola Park.

Fabio Paratici è sempre più vicino alla Fiorentina. Dall’Inghilterra arrivano segnali di un possibile cambio ai vertici del Tottenham: secondo la stampa sportiva, il club avrebbe già individuato il successore, dettaglio che fa pensare a un’uscita ormai prossima. A riferirlo è David Ornstein di The Athletic: per il ruolo di Head of Football del Tottenham, sarebbe in stato avanzato la trattativa con Rafi Moersen, oggi nell’area dirigenziale del Manchester City. A lui verrebbero affidate le principali mansioni di negoziazione con club e calciatori. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma la sensazione è che sia solo una questione di giorni. Con il sostituto pronto, potrebbero accelerare anche i tempi della risoluzione contrattuale tra Paratici e gli Spurs.

