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TMW rivela: “Chiamata tra Maresca e Paratici, sondaggio Fiorentina ma lui spera nel Manchester City”

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TMW rivela: “Chiamata tra Maresca e Paratici, sondaggio Fiorentina ma lui spera nel Manchester City”

Redazione

19 Marzo · 15:06

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 15:06

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#FiorentinaEnzo MarescaFabio Paratici

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Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, Paratici avrebbe contattato Maresca: “Negli ultimi giorni c’è stato una telefonata informale fra Paratici ed Maresca. II dirigente della Fiorentina ha illustrato il progetto viola al tecnico per la prossima stagione, chiedendo almeno di riflettere su un possibile approdo in Toscana. La vittoria contro la Cremonese ha riportato fiducia sulla salvezza viola e per questo l’idea è quella di programmare a lungo termine. Arrivare a Maresca però appare complicato, Perché dall’altro lato c’è la speranza, da parte del tecnico, di essere scelto come post Guardiola al Manchester City. A quel punto Maresca, che ha lavorato proprio con l’allenatore spagnolo, sarebbe il primo obiettivo per la sua sostituzione. In caso Maresca prenderebbe in considerazione proposte da Juventus e Napoli. Spalletti e Conte però sono saldi sulle proprie panchine e probabilmente nessuno dei due cambierà. Altrimenti la scelta ricadrebbe sull’aspettare una panchina in Premier League. Dunque sembra davvero molto complicato vedere Maresca sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione

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