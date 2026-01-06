Lucchesi: “Paratici non vede l’ora di dedicare anima e corpo alla Fiorentina per i prossimi anni”

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, ha partecipato alla trasmissione di Radio Bruno, queste sono le sue parole: “Il direttore coordina e gestisce le varie aree aziendali, in questo caso l’area tecnico-sportivo. Una figura di coordinamento e anche decisionale ci vuole. Il mondo va verso la specificità, questo ci vuole, poi ovviamente ci sono i livelli all’interno della specificità, ovvero chi è più bravo e chi meno. Paratici? Lo conosco dai tempi della Sampdoria, la sua storia parla da solo. Ha fatto carriera in club importanti, ed è ancora giovane. Nel nostro mestiere non esiste chi non sbaglia: è bravo chi sbaglia di meno. Auguriamoci, per il bene della Fiorentina, che faccia bene anche a Firenze come ha fatto in tanti altri posti”.

Il lavoro sia per il Tottenham che per la Fiorentina: “Già è difficile lavorare per una, figuriamoci per due. Soprattutto in situazioni di emergenza come è ora a Firenze. Anche il professionista non vede l’ora di dedicarsi anima e corpo al progetto su cui lavorerà per i prossimi anni, il problema è che lui è sotto contratto con un club e per svincolarsi da esso, probabilmente, ha dovuto fare degli accordi. Difficile trattare col Tottenham? In passato ha speso tanti soldi, ha fatto operazioni molto ambiziose, di conseguenza ha un atteggiamento un po’ arrogante, diciamo spigoloso. Sono assolutamente certo che Paratici non veda l’ora di sedersi sulla scrivania della Fiorentina. Lavorerà da lì, ma sicuramente se lo facesse a tempo pieno sarebbe meglio”.