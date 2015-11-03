Notizie Fabrizio Lucchesi Fiorentina

Lucchesi: "Paratici non vede l'ora di dedicare anima e corpo alla Fiorentina per i prossimi anni"
06 gennaio 2026 17:25
Lucchesi: "Paratici è uno dei migliori che si potessero trovare. È un grande conoscitore del calcio estero"
22 dicembre 2025 18:29
Lucchesi: "Oggi devi ragionare da squadra di provincia con uno spirito che non è nelle corde della Fiorentina"
14 novembre 2025 21:20
Lucchesi: "La dirigenza non può cambiare idea su Palladino. Gudmundsson torni a Genova"
20 maggio 2025 23:26
Lucchesi: "Un premio all'operato di Pradè. A gennaio la Fiorentina non deve comprare tanto per comprare"
15 novembre 2024 18:28
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