Lucchesi: “Paratici è uno dei migliori che si potessero trovare. È un grande conoscitore del calcio estero”

L’ex DG della Fiorentina nel 2003 Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, queste sono le sue parole: “Paratici è una delle migliori figure che si potessero trovare in questo momento. È uno dei più grandi conoscitori del calcio estero, è senza dubbio un profilo alto che può solo che portare un contributo importante. Sulla Fiorentina sono contento per il risultato, la vittoria è la panacea di tutti i mali però io ho visto la partita. Mi aspettavo un inizio contratto e così è stato però penso che se l’Udinese non fosse rimasta in 10, la partita sarebbe cambiata. Io aspetterei a dire che i mali sono finiti. Se disgraziatamente a Kean prende il raffreddore questa squadra non tira in porta. Però bene, auguriamoci una continuità di risultati perchè è ciò di cui ha bisogno questa squadra però non prendiamo questa partita come quella della risoluzione dei problemi perchè rischiamo di prendere una doccia fredda anzi ghiacciata”.

Su Paratici: “Io credo si sia già iniziato a muovere, che abbia già fatto qualche telefonata sondando quei 10/20 agenti internazionali. Io non credo che lui si concreti sul futuro della Fiorentina. Del futuro si parlerà a giugno. Lui ora deve cercare di mettere le pezze, interventi mirati e alleggerire le rosa da quei calciatori non funzionali. Secondo me farà qualcosa ma bisognerebbe capire il tipo di mandato che gli ha dato la società e le disponibilità finanziare”.