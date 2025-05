Lucchesi: “La dirigenza non può cambiare idea su Palladino. Gudmundsson torni a Genova”

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno riguardo alcuni temi caldi di casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Riguardo alla struttura dirigenziale tecnica della passata stagione è importante quello che pensa Commisso più di quello che pensiamo noi. Commisso ha dimostrato che vuole andare avanti con questo gruppo perché se ha rinnovato l’allenatore significa che ha fiducia anche in Pradè sennò non andava avanti. La stagione che mi aspettavo della Fiorentina più meno era questa, poi ci siamo illusi che potesse essere una stagione il cui si andava anche oltre le aspettative.”

Sulla situazione di Palladino: “La società ha creduto in questo allenatore giovane, ha deciso di rischiare e credo che non cambi la sua direzione. Non può tornare indietro sui suoi passi. La curva ragiona, non lavora di pancia. Alla Fiorentina ora servono dei giocatori che potranno diventare dei campioni.”

Su Gudmundsson: “Va rimandato a Genova per cercare qualcosa di meglio, L’operazione mi piaceva, ma non è andata bene e non ha senso investire altri soldi. Avevamo grandi aspettative ma ha combinato poco, magari perchè il sistema di gioco e l’ambiente non sono adatti a lui, da un’altra parte potrebbe far bene.”