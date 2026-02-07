Frank replica a Paratici: “Proprietà seria, certe allusioni fanno sorridere”

L’eco delle dichiarazioni di Fabio Paratici, appena insediato come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, è arrivata fino a Londra. Le sue parole hanno infatti acceso il dibattito e trovato spazio...

L’eco delle dichiarazioni di Fabio Paratici, appena insediato come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, è arrivata fino a Londra. Le sue parole hanno infatti acceso il dibattito e trovato spazio anche nella conferenza stampa dell’allenatore del Tottenham, Thomas Frank. Durante la presentazione ufficiale, Paratici ha ribadito per tre volte che la Fiorentina può contare su una proprietà seria, e questo ha portato i giornalisti a chiedere a Frank se quelle affermazioni potessero essere lette come "una frecciatina" al club inglese e alla sua dirigenza.

Il tecnico danese ha risposto così: «Abbiamo proprietari molto, molto seri. Sinceramente non capisco perché mi venga posta questa domanda. Non posso fare altro che sorriderci sopra».

Frank ha poi rincarato la dose: «Sono in costante contatto con loro e li sostengo pienamente, non ho alcun dubbio sulla loro serietà. Trovo piuttosto ingiusto, se non addirittura molto ingiusto, giudicarli sulla base del mercato di gennaio, che è l’unica sessione di mercato che hanno gestito».