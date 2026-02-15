15 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:21

Calamai: “L’effetto Paratici funziona. Il nuovo ds ha trasmesso alla Fiorentina la voglia di soffrire”

Redazione

"Quelli bravi fanno la differenza"

Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, si è espresso nel suo editoriale su Tuttomercatoweb in merito alla vittoria della Fiorentina contro il Como. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina conquista tre punti preziosi in casa del Como. Tre punti d’oro nella faticosa rincorsa alla salvezza. Sta già funzionando l’effetto Paratici. Il nuovo direttore dell’area sportiva è riuscito a trasmettere al gruppo quella grinta e quella voglia di soffrire fondamentale quando navighi in certe zone di classifica. Nel calcio, come in altre aziende, quelli bravi fanno la differenza”.

