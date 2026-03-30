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Repubblica: “Paratici, prima la salvezza, poi la costruzione di una Fiorentina attrattiva”

Prima viene la salvezza sul campo, poi sarà il momento di pensare al mercato e a tutte le valutazioni per costruire una Fiorentina competitiva, spettacolare da vedere, stimolante per i tifosi, aggress...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2026 10:45
Repubblica: “Paratici, prima la salvezza, poi la costruzione di una Fiorentina attrattiva” -
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Fabio Paratici
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Prima viene la salvezza sul campo, poi sarà il momento di pensare al mercato e a tutte le valutazioni per costruire una Fiorentina competitiva, spettacolare da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale.

Le priorità iniziali riguardano i rinnovi di Dodô e Fortini, in scadenza a breve, e i riscatti dei giocatori attualmente in prestito: Brescianini, Rugani e Fabbian diventeranno di proprietà della Fiorentina al raggiungimento della salvezza, mentre per Solomon e Harrison bisognerà decidere se esercitare il riscatto, quasi certo per l’israeliano e quasi improbabile per l’inglese. Lo scrive La Repubblica Firenze.

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