Repubblica: “Paratici, prima la salvezza, poi la costruzione di una Fiorentina attrattiva”

Prima viene la salvezza sul campo, poi sarà il momento di pensare al mercato e a tutte le valutazioni per costruire una Fiorentina competitiva, spettacolare da vedere, stimolante per i tifosi, aggress...

Prima viene la salvezza sul campo, poi sarà il momento di pensare al mercato e a tutte le valutazioni per costruire una Fiorentina competitiva, spettacolare da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale.

Le priorità iniziali riguardano i rinnovi di Dodô e Fortini, in scadenza a breve, e i riscatti dei giocatori attualmente in prestito: Brescianini, Rugani e Fabbian diventeranno di proprietà della Fiorentina al raggiungimento della salvezza, mentre per Solomon e Harrison bisognerà decidere se esercitare il riscatto, quasi certo per l’israeliano e quasi improbabile per l’inglese. Lo scrive La Repubblica Firenze.