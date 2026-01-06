6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:06

Pedullà: “La Fiorentina deve fare quattro operazioni importanti, speriamo liberino Paratici il prima possibile”

Pedullà: “La Fiorentina deve fare quattro operazioni importanti, speriamo liberino Paratici il prima possibile”

6 Gennaio · 15:52

Aggiornamento: 6 Gennaio 2026 · 15:52

Le parole di Alfredo Pedullà sul nuovo ingresso in società di Fabio Paratici e sulle operazioni in entrata della Fiorentina

In diretta su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato delle operazioni di mercato della Fiorentina.
Ecco le parole del giornalista sul mercato della Fiorentina guidato dalla regia da remoto di Fabio Paratici:

La Fiorentina ha bisogno di cambiare qualcosa per venire incontro all’esigenze del proprio allenatore.
Devi fare tre-quattro cose importanti, una l’hai fatta. Quando vedo un esterno che punta l’avversario, rientre e fa un cross ponderato sul secondo palo è già qualcosa di diverso.

Su Paratici:
Non posso discutere Paratici, ha una storia…ha avuto 30 mesi difficili ma è stato uno dei dirigenti rampanti del calcio italiano. Quando ha potuto agire con Marotta ha dato il meglio, gli ultimi anni alla Juventus non sono stati buoni. Deve essere dentro un gruppo di lavoro, lui ora ha il comando dal punto di vista tecnico.
Adesso ha le motivazioni giuste per farlo, sarebbe rientrato scalzo la scorsa estate ed è rimasto molto male dalla vicenda Milan ma al Milan non avrebbe potuto fare con autonomia quello che potrà fare a Firenze. Adesso con avallo della proprierà prende Solomon, io preferirei averlo il prima possibile a Firenze. Spero che lo liberino il prima possibile per poter essere disponibile al 100%

