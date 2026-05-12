Lucchesi: “Ho qualche dubbio sulla permanenza di Paratici. Spero che prenda una scelta professionale”

Lucchesi parla del futuro di Paratici

Lucchesi ha esposto la sua idea sul futuro della Fiorentina a Radio Bruno: “Qualche dubbio sulla permanenza di Paratici ce l'ho, le voci sono insistenti e c'è un valzer di poltrone, qualche segnale potrebbe arrivare. Oggi faticherei a scommettere un centesimo sulla permanenza, l'ago della bilancia credo lo possa spostare solo il blasone del club, non credo lo spazio di manovra. Credo che Paratici determini a Firenze sul lato sportivo e Ferrari sul piano amministrativo: ambiti aziendali complementari, ma abbastanza distinti. Penso che a breve Paratici faccia chiarezza uscendo a questa posizione che potrebbe essere equivoca, nell'interesse della Fiorentina. Il fatto che Paratici sia cercato da altri club è un motivo di orgoglio anche per chi l'ha scelto. Le valutazioni sono soggettive, lui ha un contratto in mano con una società che ha puntato su di lui per una rinascita, dall'altra c'è la sua aspettativa personale che solo lui sa cosa vuole fare nella vita. I contratti sono fatti per essere rispettati e qualche volta per essere strappati. La cosa importante è che Paratici faccia la propria scelta, di vita e professionale”.